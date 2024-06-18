«Запасы не помешают»: в Госдуме назвали самое желаемое для РФ оружие КНДР Депутат Журавлев: РФ хочет получить от КНДР реактивные системы залпового огня

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

РСЗО RM-70

Россия хочет получить от КНДР реактивные системы залпового огня, заявил в беседе с NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, к ним относятся 107-мм «Тип-75» и аналог чехословацкого RM-70. Парламентарий уточнил, что также не помешают лишние запасы боеприпасов.

У нас сейчас, как утверждают в российском Министерстве обороны, нет особой нехватки в средствах поражения, но лишние запасы точно никогда не помешают. Мы хотели бы получить от Пхеньяна и их реактивные системы залпового огня. Во-первых, это 107-мм «Тип-75», компактная и очень мобильная, ее можно даже вручную быстро перекатывать. Во-вторых, северокорейский аналог чехословацкого RM-70, — пояснил депутат.

Как отметил парламентарий, боеприпасы КНДР выпускаются на основе советских. В связи с этим, подчеркнул он, северокорейские патроны и снаряды подойдут к российским пушкам или автоматам. Он пояснил, что в условиях ведения боевых действий благодаря им можно будет увеличить плотность огня.

Для скептиков, сомневающихся в боевом потенциале военно-промышленного комплекса КНДР, хотел бы напомнить, что на вооружении там стоят и баллистические ракеты «Хвасон» с ядерными боеголовками, — заключил Журавлев.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков ранее рассказал, что компании из КНДР помогут России освоить восточные территории. Парламентарий уточнил, что это может быть не только экономическое сотрудничество, но и военное.