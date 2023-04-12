Западные бизнесмены захотели в Россию Песков: бизнесмены из недружественных стран проявляют интерес к ПМЭФ

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что бизнесмены из недружественных стран проявляют интерес к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ), пишут «Известия». Он при этом не стал называть конкретных имен, чтобы не навредить им. По его словам, если на Западе узнают об их интересе, «их съедят живьем».

Даже если они будут, мы не можем об этом говорить, потому что если мы скажем, их просто живьем съедят, — сказал Песков.

Отмечается, что в этом году ПМЭФ состоится в Санкт-Петербурге с 14 по 17 июня.

Ранее глава Минэка Максим Решетников заявил, что мировая рецессия и дефицит кадров являются главными рисками для российской экономики. Он отметил, что правительство должно сконцентрировать усилия над повышением производительности труда. По его словам, главными источниками роста экономики России будут потребительский спрос и инвестиции.

Ранее Международный валютный фонд (МВФ) скорректировал оценки экономического развития России, говорится в опубликованном докладе о перспективах развития мировой экономики. Прогноз на 2023 год был улучшен, а на 2024 год — ухудшен.