«Западная клоунада»: Кадыров о вывозе украинской пшеницы в Европу Кадыров заявил, что санкции против России провоцируют продовольственный кризис в Европе

Фото Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Попытки западных стран вывезти украинское зерно из страны могут привести к голоду во всем мире, заявил в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров. Ответственность за это, отметил он, возлагают, как обычно, на Россию.

Пресловутая украинская пшеница, видите ли, лежит без дела в хранилищах, и ее невозможно вывезти в Европу из-за проведения спецоперации. Проводятся экстренные совещания экономистов, звучат заявления политиков, мировые лидеры разводят руками — ну никак не могут решить проблему. А больше всего страдают, как всегда, самые неразвитые страны Африки. Им от Запада всегда прилетает, — отметил Кадыров.

При этом глава республики задался вопросом, как европейские лидеры могут завозить оружие на Украину через Польшу, но при этом не могут вывезти жизненно необходимое продовольствие. Также он подчеркнул свою уверенность в том, что настоящая причина кроется в введенных против России и Белоруссии санкциях, которые привели к запрету на импорт из двух стран необходимых сельхозтоваров. По его словам, европейские политики не признают собственные ошибки, которые привели к остановке поставок зерна.

Вот и расписывается для всего мира сказка — все дело в той самой пшенице, посмотреть на которую можно с «Джавелином» в руках и польской пылью на ботинках, но вывезти нельзя, — иронизировал политик.

Вице-директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), экс-министр сельского хозяйства Италии Маурицио Мартина ранее заявил, что в результате дефицита продовольствия и дороговизны продуктов и удобрений, что стало результатом украинского кризиса, число голодающих и недоедающих на планете может достигнуть 220 млн человек. По его словам, в портах Украины заблокированы порядка 6 млн тонн зерна и почти 14 млн тонн кукурузы. Если эти грузы не разблокируют, нестабильность продовольственной безопасности будет расти. Следствием этого станет рост цен и дефицит удобрений.