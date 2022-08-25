«Запад закопал Украину»: Захарова о памятнике перед посольством РФ в Праге Захарова высмеяла памятник в виде руки с маникюром в цветах украинского флага перед посольством России в Праге

Фото: скриншот с видео/vk.com

Представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла в своем Telegram-канале памятник в виде руки с маникюром в цветах украинского флага, который появился перед зданием посольства России в Праге. По ее словам, монумент заслуживает премии Дарвина и является символом того, как «Запад закапывает Украину».

Творение чешских авторов перед нашим посольством в Праге. Премия Дарвина. Монумент «Запад закопал Украину», — написала она.

Российское посольство в Латвии ранее направило в МИД республики ноту протеста в связи со сносом памятника Освободителям Риги. Действия латвийских властей российские дипломаты назвали вероломными, а также заявили о праве России на ответные меры.

Президент Латвии Эгилс Левитс поддержал решение парламента и столичной думы о демонтаже мемориала Освободителям Риги. На его взгляд, «этот объект уже давно является орудием самодержавного режима России», утратив первоначальный смысл сохранения памяти о павших в войне. 20 мая в стране прошло шествие, целью которого было «избавить страну от всяческого советского наследия».