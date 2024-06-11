Лавров уличил Запад в попытках бить кирпичом неугодных Лавров: вместо возведения мостов Запад бьет кирпичом неугодных

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Лавров

Запад не намерен выстраивать мосты для сотрудничества с Россией и Китаем, но хочет бить по голове кирпичом неугодных, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Также, по его словам, которые приводит ТАСС, США и их союзники предпочитают возводить стены. Так Лавров ответил на вопрос китайского журналиста о том, как России и Китаю «построить мост» для сотрудничества с Западом.

Наши западные коллеги не хотят никаких мостов строить, кирпичи они употребляют только для того, чтобы, как вы сказали, строить стены, а еще пытаться бить по голове тех, кто их не слушается, — сказал министр иностранных дел на пресс-конференции по итогам совещания глав МИД БРИКС.

Министр подчеркнул, что РФ ни от кого не отгораживается, в отличие от западных стран. Если Запад хочет, добавил Лавров, он может подвести под стену опоры и объяснить, на каких условиях готов вернуться в цивилизованный мир и к цивилизованному общению.

Совещание глав МИД БРИКС 10 июня началось с минуты молчания в память о погибших президенте Ирана Ибрахиме Раиси и министре иностранных дел республики Хосейне Амире Абдоллахияне. Встречу открыл Сергей Лавров, выразив глубочайшие соболезнования народу страны и семьям погибших. Министры иностранных дел БРИКС встретились в Нижнем Новгороде.