«Запад пустил все под откос»: Путин об отказе от зерновой сделки Путин назвал наглостью невыполнение Западом условий по зерновой сделке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Невыполнение Западом российских условий по зерновой сделке является наглостью и бесцеремонностью, заявил президент страны Владимир Путин на встрече с членами правительства. Путин подчеркнул, что Москва проявляла чудеса выдержки и толерантности, продлевая зерновую сделку. Однако договоренности, по его словам, использовались для обогащения крупного европейского и американского бизнеса, вывозившего и перепродававшего зерно с Украины. Российские потери в сельхоз сфере составили $1,2 млрд, отметил глава государства.

Путин добавил, что России чинили препятствия даже для безвозмездной передачи российских удобрений беднейшим странам.

Запад сделал все, чтобы пустить зерновую сделку под откос, не пожалели на это сил, — сказал президент.

Путин отметил, что Россия рассмотрит возможность вернуться к зерновой сделке, если будут учтены и реализованы все без исключения принципы ее участия в ней.

В России сообщили о выходе из зерновой сделки после того, как ВСУ атаковали Крымский мост. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение Москвы не связано с произошедшим. Более того, по его словам, российская сторона готова вернуться к реализации положений договора, если будут выполнены ее требования. Москва отозвала гарантии безопасности судоходства, свернув гуманитарный коридор в северо-западной части Черного моря.