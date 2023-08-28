Запад обвинили во вмешательстве в урегулирование по Карабаху Россия обвинила Запад во вмешательстве в урегулирование ситуации по Карабаху

Россия отмечает настойчивые попытки Запада вмешаться в урегулирование ситуации по Карабаху, заявил «Российской газете» заместитель секретарь Совета безопасности РФ Алексей Шевцов. По его словам, США и Евросоюз также пытается очернить деятельность РФ в регионе.

Мы фиксируем настойчивые попытки США, ЕС, отдельных западных стран и их агентов влияния вмешаться в процесс нагорно-карабахского урегулирования, дискредитировать российское присутствие в регионе и усилить свои позиции, — заявил Шевцов.

Кроме того, он напомнил о предложении России развернуть на границе Армении и Азербайджана мониторинговую миссию Организации договора о коллективной безопасности. По словам заместителя секретаря Совбеза, Москва уже выступала с соответствующей инициативой, однако она не была реализована.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что планирует провести переговоры с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. По его словам, он намерен предложить свое решение по урегулированию конфликта в Карабахе. Президент добавил, что потребует полного соблюдения договоренностей о Лачинском гуманитарном коридоре.