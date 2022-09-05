Запад обвинили в подготовке дискредитации выборов президента России Депутат ГД Пискарев: Запад готовится дискредитировать выборы президента в России

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Переносная урна с бюллетенями

Запад развернул кампанию по дискредитации избирательной системы в России, в том числе в связи с выборами президента, намеченными на 2024 год, заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств Василий Пискарев. По его словам, которые приводятся на сайте Госдумы, с момента начала военной операции на Украине объем финансирования подрывной деятельности против России вырос в несколько раз, а количество задействованных медиапроектов приближается к сотне.

Резкая активизация антироссийской деятельности и проявляемый повышенный интерес к выборам в России, масштабные попытки дискредитировать нашу избирательную систему свидетельствуют о начале подготовки западных центров к президентским выборам 2024 года, — уверен Пискарев.

Депутат подчеркнул, что с этой целью идет «консолидация разрозненных структур и создание новых», испытываются «методики манипулятивного воздействия на избирателей и технологии дестабилизации ситуации в стране». На все эти действия будет ответ в соответствии с российским законодательством, заверил Пискарев.

Ранее комиссия Госдумы назвала недостоверной информации о вбросе 17 млн голосов на парламентских выборах 2021 года. По словам Пискарева, распространение фейка представляет собой «характерный пример пропагандистской деятельности Агентства США по глобальным медиа, пула нежелательных НПО и СМИ-иноагентов». Он полагает, что организаторы провокации рассчитывают сформировать и закрепить у граждан ДНР и ЛНР мнение, что «российские власти не достойны доверия».