«Запад ищет новую жертву»: Захарова о сближении Армении с Евросоюзом Захарова: Армению превращают в очередной инструмент западной геополитики

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Захарова

Представитель МИД России Мария Захарова предостерегла Армению от становления «разменной монетой в руках Запада», как это произошло с Украиной, которая заручилась обещаниями стран Запада. Дипломат подчеркнула, что Запад, наигравшись с Киевом, бросил его как «потрепанную куклу без рук и ног в угол» и теперь ищет новую жертву. Она выразила надежду, что такой сценарий не повторится с Ереваном.

Как бы этой новой жертвой не оказалась Армения, которую заманят, обманут. <...> Отдельные политические деятели в Еревана воспринимают внезапно повысившееся внимание к республике со стороны Евросоюза либо как панацею, либо как приманку, — сказала Захарова.

Она сравнила Евросоюз с «белым человеком», который приезжал и «показывал зеркальце», после чего выменивал самое дорогое у коренного населения. Представитель МИД подчеркнула, что Евросоюзом руководят сторонники конфронтационной идеологии, которые выполняют «американский заказ». Армения в этом случае рассматривается как точка входа в регион, отметила она.

[Евросоюз] создавался как экономический союз, а стал сателлитом НАТО, поскольку без НАТО не принимает стратегических решений, — заключила дипломат.

Ранее спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что Ереван заинтересован в получении максимальной безопасности для себя. Поэтому, продолжил он, Ереван готов углублять отношения с Европейским союзом и получить статус кандидата в ЕС.

При этом Симонян отметил, что разговоров о вступлении Армении в НАТО не ведется ни на каком из политических уровней. Спикер парламента добавил, что существующая система безопасности, частью которой является и Ереван, не действует. При этом Симонян подчеркнул, что речи о выводе военной базы РФ нет.