Зампреда комитета ТПП обвинили в многомиллионных хищениях СК обвинил зампреда комитета ТПП Чернина в хищении свыше 385 млн рублей

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Сергей Чернин

СК РФ обвинил зампреда комитета Торгово-промышленной палаты России по природопользованию и экологии Сергея Чернина в хищении более 385 млн рублей, заявил глава ведомства Александр Бастрыкин. В разговоре с РИА Новости он подчеркнул, что чиновник похитил эти средства при реализации экологической программы. По делу также проходят гендиректор Института «Газэнергопроект» Дмитрий Сучков и глава «ГЭС-Экотехнологий» Валерий Меркулов.

Наряду с Черниным по делу проходят генеральный директор ООО «Институт «Газэнергопроект» Дмитрий Сучков и гендиректор «ГЭС-Экотехнологий» Валерий Меркулов. Они обвиняются в хищении более 385 миллионов рублей из бюджета в рамках реализации федеральной целевой программы «Ликвидация накопленного экологического ущерба», — сообщил Бастрыкин.

Глава СК пояснил, что хищение средств происходило с помощью поддельной документации, в которую вносились завышенные расценки на закупку стройматериалов при строительстве трех объектов в Нижегородской области.

Об аресте Чернина Басманным судом Москвы стало известно в ноябре. Чиновник пробудет в СИЗО до 10 января 2023 года.

14 октября стало известно, что уголовное преследование ректора РАНХиГС Владимира Мау по делу о мошенничестве в особо крупном размере прекращено. В конце августа Мау и другим фигурантам были предъявлены обвинения в окончательной редакции. При этом сам ректор свою вину не признал.