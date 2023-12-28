«Показалось забавным»: зампред правительства Подмосковья о санкциях Зампред правительства Подмосковья Духин: введение санкций показалось забавным

Фото: Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области

Вячеслав Духин

Заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин назвал забавным введение против него западных санкций, сообщает «360». В беседе с изданием политик и журналист отметил, что у него нет активов в Европе и жить там он никогда не хотел.

Как пояснил Духин, Запад ввел в его отношении санкции за поездки в Донбасс и «принудительную депортацию украинских детей». Политика удивил сам факт того, что на него внезапно обратили внимание.

Показалось забавным. Сама формулировка и то, что на меня решили обратить внимание. <...> Это выглядит так, что кто-то звонит и говорит: «Вот дедлайн, завтра там к 12:00 должно быть готово. Подумайте, кого еще в этот список запихнуть», — высказал мнение Духин.

По его словам, люди, ответственные за введение санкций, имеют очень приблизительное представление о тех, кого они берутся судить, и их поступках. Зампред правительства Подмосковья выразил надежду, что когда-нибудь на Западе все «придут в себя».

Ранее правительство Тайваня приняло решение расширить ограничения на экспорт, введенные против России и Белоруссии. Под ограничение подпадут еще 45 видов товаров, в том числе некоторые химические вещества и медикаменты.