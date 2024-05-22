«Более народный, чем Галкин»: зампред по культуре Шолохов о SHAMAN Зампред по культуре Шолохов счел правомочным звание народного артиста для SHAMAN

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов)

Инициатива общественных деятелей о присвоении певцу SHAMAN (Ярославу Дронову) звания народного артиста России является вполне правомочной, заявил в беседе с NEWS.ru первый заместитель председателя Государственной думы по культуре и внук писателя Михаила Шолохова Александр Шолохов. Он отметил, что музыкант уже стал более народным артистом, чем Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

Это правомочно, безусловно. Он уже на одной песне стал гораздо более народным артистом, чем Галкин и иже с ними. Кстати, общественная организация может выдвигать артиста на звание, — заявил парламентарий.

По его словам, после выдвижения нужно пройти некоторые бюрократические моменты, согласно порядку присуждения государственных званий. После этого выходит соответствующий указ президента и происходит само вручение. Шолохов подчеркнул, что также считает SHAMAN достойным этого звания.

Ранее руководительница Воронежской общественной организации «Многодетная семья» Юлия Светашова в интервью NEWS.ru заявила, что общественники записали видеообращение в Министерство культуры и профильные организации с инициативой присвоения звания народного артиста России певцу. По ее словам, песни SHAMAN вдохновляют многих жителей области.