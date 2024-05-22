Зампред ГД Шолохов назвал решение Путина о назначении Белоусова гениальным Зампред ГД по культуре Шолохов назвал решение о назначении Белоусова гениальным

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Андрей Белоусов и Владимир Путин

Первый зампред комитета по культуре Госдумы Александр Шолохов в беседе с NEWS.ru заявил, что назначение Андрея Белоусова министром обороны России является гениальным решением. По его словам, президент РФ Владимир Путин понимает, что в условиях спецоперации необходимо учитывать важность экономики. Именно поэтому он поставил на пост главы военного ведомства такого сильного экономиста, как Белоусов, считает депутат.

Мы все, я имею в виду моих коллег в ГД, были в очередной раз поражены шахматному гению Владимира Владимировича. Война — это высшее проявление экономики. Без экономики ни одна война невозможна, тем более современная. Мы это видим и понимаем. И в таких условиях поставить руководить министерством такого сильного экономиста, как Белоусов, — гениальное решение, — объяснил Шолохов.

Депутат также высоко оценил утверждение Дениса Мантурова на посту вице-премьера. Он выразил уверенность, что зампред правительства займется обеспечением Вооруженных сил РФ всем необходимым.

А Генштаб уже должен думать над тем, как это все потом материализовать в успехах наших бойцов, — заключил Шолохов.

Ранее Владимир Путин заявил, что Белоусов сможет координировать работу министерства с другими ведомствами. Российский лидер добавил, что глава МО является одним из лучших экономистов страны.