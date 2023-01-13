Полянский назвал цель спецоперации на Украине Полянский: Россия ставила целью спецоперации не уничтожение Украины, а защиту прав людей

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Дмитрий Полянский

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что целью России никогда не было уничтожение Украины. В эфире британской радиостанции LBC он заявил, что Москва хочет обеспечить защиту прав человека.

Это (уничтожение Украины. — NEWS.ru) никогда не было нашей целью. Никто не говорил, что мы хотим, чтобы Украина прекратила существование. Нашей целью было обеспечение того, что права человека в этой стране защищаются так же, как они защищаются в других странах, — сказал Полянский.

Он также заявил, что конфликта на Украине можно было бы избежать, если бы США, Великобритания и их союзники не вели сложившуюся линию политики. Полянский полагает, что мир сможет выглядеть иначе, когда Россия не будет ощущать угрозы со стороны Киева и прекратятся обстрелы Донбасса.

В сентябре президент РФ Владимир Путин указывал, что целью СВО является ликвидация антироссийского анклава на Украине. Глава государства добавил, что действия российских военнослужащих на Украине «заслуживают всяческой поддержки со стороны общества».

Ранее в Киеве сообщили о подготовке проекта резолюции ООН по трибуналу против России. Заместитель главы МИД республики Эмине Джапарова заявила, что уже в феврале Киев вынесет на голосование в Генассамблее проект соответствующий документ президента Владимира Зеленского. Ожидается, что уже в феврале Киев вынесет резолюцию на голосование.