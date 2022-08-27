Замначальника управления Генштаба ВС РФ прокомментировал поджог своего BMW Замглавы управления Генштаба ВС заявил, что никого не подозревает в поджоге своего BMW

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Замначальника 8-го управления Генштаба ВС РФ Евгений Секретарев рассказал Telegram-каналу SHOT, что никого не подозревает в поджоге своего автомобиля, поскольку ни с кем не конфликтовал. При этом он отметил, что женщину, которая облила его BMW бензином и подожгла, он видит впервые. Секретарев добавил, что написал заявление в полицию.

Ни с кем не конфликтовал. Во дворе случайно оказался, поэтому нет никаких подозрений. Следствие работает. Приехала группа, осмотрела, проработала всё. Заявление написано. Конфликты я исключаю, — рассказал Секретарев.

Говоря о личности вероятной поджигательницы, замначальника управления Генштаба предположил, что женщина психически нездорова.

У меня создаётся впечатление, что, наверное, не очень она адекватная. Я её вижу первый раз в жизни, и от этого вопросов возникает много. Пожилая женщина за 60 лет, — добавил он.

27 августа в Москве был сожжен BMW X6, принадлежащей замначальника Генштаба ВС РФ. Это ведомство отвечает за военную цензуру. Его сотрудники ведут мониторинг определенной информации, чтобы в СМИ не появлялась неправильная фактура про Вооруженные силы.

Позднее подозреваемую задержали. Она заявила, что выступает против специальной военной операции.