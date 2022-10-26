В Минобороны опровергли факт разговора о мобилизации отцов детей-инвалидов

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Заместитель министра обороны заявил, что не участвовал в разговоре с депутатом Ниной Останиной по поводу освобождения от мобилизации отцов детей-инвалидов. По его словам, такой беседы у него с парламентарием не было «ни вчера, ни сегодня». Слова Панкова передает «Интерфакс». Ранее глава комитета Госдумы по делам семьи, женщин и детей Останина сказала, что в директиву Генштаба внесли поправку, которая касается отцов детей-инвалидов. Таких мужчин не будут призывать вне зависимости от числа детей в семье, говорила она, ссылаясь на разговор с Панковым.

Никакого разговора с депутатом Государственной думы от фракции КПРФ Ниной Останиной ни сегодня, ни вчера не было, — заявил, в свою очередь, замминистра обороны.

Депутат же говорила, что буквально «только что» созвонилась с Панковым и у них был разговор на эту тему. По словам Останиной, в Минобороны решили освободить от призыва в рамках частичной мобилизации отцов двоих детей, если срок беременности их супруг составляет более 22 недель.

По поводу ситуации вокруг отцов детей-инвалидов Останина подчеркивала, что взамен комитету поступила просьба не настаивать на принятии поправок в закон «О мобилизации» до завершения специальной военной операции. Дело в том, что документ действует до конца СВО.