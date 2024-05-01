В Екатеринбурге поймали за взятки крупного чиновника ТАСС: замминистра энергетики Свердловской области Кислицына арестовали за взятки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

ТАСС сообщает, что полицейские в Екатеринбурге арестовали замминистра энергетики и ЖКХ Свердловской области Андрея Кислицына. Ссылаясь на Ленинский городской райсуд, агентство уточняет, что чиновника подозревают в получении взятки. На сайте министерства указано, что Кислицын занимается вопросами реализации госпрограммы развития жилищно-коммунального хозяйства и повышения энергетической эффективности Свердловской области.

Как пишет ТАСС, в отношении чиновника возбудили уголовное дело, расследованием занимается второй отдел Следственного комитета России по особо важным делам Свердловской области.

Вечером 23 апреля пресс-служба Следственного комитета РФ сообщила о задержании заместителя министра обороны России Тимура Иванова по подозрению в получении взятки. Один из учредителей организации «Олимпситистрой» дал обличающие экс-замглавы МО показания. Согласно версии следствия, Иванов от лица Минобороны предоставлял более выгодные подряды через электронную систему торгов в период с 2018 по 2023 год.

Ранее ФСБ сообщила о разоблачении преступной организации, включавшей высокопоставленных чиновников Минэкономразвития и предпринимателей из Ставропольского края. По данным ведомства, они незаконно прекратили действие лицензии на добычу минеральной воды предприятия с целью его будущего рейдерского захвата.