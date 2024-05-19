Замглавы офиса Зеленского объявлен в розыск в России МВД России разыскивает замглавы офиса Зеленского Романа Машовец

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

МВД России объявило в розыск заместителя руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Романа Машовца, говорится на сайте базы ведомства. Мужчина также является офицером военной разведки. Статья, по которой он разыскивается, не разглашается.

Роман Васильевич Машовец, 6.8.1976. Разыскивается по статье УК, — сказано на сайте ведомства.

Должность заместителя главы офиса Зеленского он занимает с апреля 2020 года. Напомним, что в прошлом году ФСБ пресекла деятельность агентурной сети военной разведки Украины, которая планировала теракты в Крыму. Имя Машовца было связано с этими случаями.

Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко назвал объявление его в розыск МВД России почти боевой наградой. Как уточнил политик, это стало результатом его деятельности в последние годы. Политолог Сергей Марков в свою очередь предположил, что объявление в розыск Порошенко и действующего президента Украины говорит о подготовке РФ к обсуждению возможного мирного договора.

До этого крымский сенатор Сергей Цеков заявил, что Зеленского объявили в розыск за приказы обстреливать такие мирные города как Донецк и Белгород. Украинского лидера обвиняют в преступлениях против человечества и братоубийственной войне, которую он развязал вместе с Североатлантическим альянсом, когда привел НАТО на Украину, констатировал депутат.