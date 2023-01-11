В Минздраве оценили ситуацию с поставками лекарств в аптеки Замглавы Минздрава Глаголев назвал стабильной ситуацию с поставками лекарств в аптеки

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ситуация с производством и поставками лекарств в лечебную и аптечную сеть в настоящее время оценивается как стабильная, заявил заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Сергей Глаголев. По его словам, которые приводятся в Telegram-канале Минздрава, министерство в режиме реального времени контролирует наличие в аптеках жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Также идет оперативное взаимодействие с Минпромторгом и другими органами власти по профилактике задержек производства или импорта лекарств.

Ситуация с производством и поставками лекарств в лечебную и аптечную сеть в настоящее время стабильная <...>. Отсутствие отдельных торговых наименований в конкретных аптеках в период повышенного спроса носит кратковременный характер. При этом на рынке присутствуют аналоги, не уступающие [дефицитным лекарствам] по своей терапевтической эффективности, — подчеркнул замминистра.

Ранее Росздравнадзор предупредил о временных задержках в доставке лекарств в аптеки из-за высокого спроса и логистических проблем. В ведомстве уточнили, что дистрибьюторы принимают меры по изменению логистических путей и оперативной доставке препаратов.

Также отмечается, что недобросовестные организации предлагают гражданам внести предоплату за доставку лекарств без каких-либо гарантий. Предоплата может составлять от 50% до 100% стоимости лекарства. Росздравнадзор предупреждает, что приобретенные через перекупщиков препараты могут оказаться недоброкачественными.