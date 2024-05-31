Замглавы Минюста России лишился должности Путин подписал указ об освобождении замглавы Минюста Логинова от должности

Фото: minjust.gov.ru

Андрей Логинов

Президент России Владимир Путин освободил Андрея Логинова от должности статс-секретаря — замглавы Минюста РФ. Глава государства подписал соответствующий указ, опубликованный на официальном портале правовой информации. Логинов занимал свой пост с июля 2020 года.

Освободить Логинова Андрея Викторовича от должности статс-секретаря — заместителя министра юстиции Российской Федерации, — говорится в документе.

С 2012 по 2020 год Логинов являлся заместителем руководителя аппарата правительства РФ. С 2000-го по 2012-й он был полномочным представителем кабмина в Госдуме.

Владимир Путин ранее подписал указ об отставке губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Соответствующий документ с подписью главы государства также появился на портале правовой информации. Этим же указом президент назначил Вячеслава Федорищева врио губернатора Самарской области.

В пятницу, 31 мая, Владимир Путин поручил организовать к 1 июля международную ассоциацию детских организаций. Ответственными за исполнение задачи будут правительство РФ, «Движение первых» и администрация президента России. Соответствующее поручение появилось в преддверии Дня защиты детей.