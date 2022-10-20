Замглавы Минтранса оставит свой пост после теракта на Крымском мосту РБК: замглавы Минтранса Суханов оставит свой пост после взрыва на Крымском мосту

Фото: vk.com/crimeabadnews/Global Look Press

Заместитель главы Министерства транспорта Александр Суханов, курирующий вопросы транспортной безопасности, в ближайшее время оставит свой пост, говорят источники РБК. По их словам, причиной стал взрыв на Крымском мосту, названный российскими властями терактом. В частности, об этом рассказали два инсайдера, близкие к ведомству.

Кроме того, федеральный чиновник, пожелавший остаться инкогнито, знает о готовящемся отстранении Суханова. Аналогичной информацией обладает источник в одной из структур, подведомственных министерству.

Один из собеседников журналистов рассказал, что об отставке объявят до конца текущей недели. Однако, по словам другого инсайдера, все еще «может переиграться».

Летом 2020 года Суханов занял пост замминистра транспорта. В ведомстве он в первую очередь был занят вопросами транспортной безопасности. В частности, чиновник курировал работу ФГУП «Управление ведомственной охраны (УВО) Минтранса». Именно это предприятие с 2017 года было назначено исполнителем работ по транспортной безопасности Крымского моста.

Ранее Басманный суд Москвы арестовал троих россиян, обвиняемых во взрыве на Крымском мосту. Ожидается, что подозреваемые Александр Былин, Олег Антипов и Дмитрий Тяжелых пробудут в следственном изоляторе до 8 декабря.

Взрыв на мосту произошел 8 октября. Национальный антитеррористический комитет РФ сообщил, что на автомобильной стороне транспортного объекта взорвался грузовик, в результате чего воспламенилось семь цистерн с горючим, которые вез поезд. По имеющейся информации, жертвами взрыва стали пять человек.