Замглавы Минтранса Чалик получит новую должность Замминистра транспорта Чалик получит новую руководящую должность в ведомстве

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Игорь Чалик

Замминистра транспорта Игорь Чалик продолжит исполнять свои обязанности до окончания срока контракта, после чего займет другую должность в этом ведомстве, передает ТАСС. Отмечается, что ему будет предложена одна из руководящих позиций в системе организаций министерства.

Замминистра транспорта РФ Игорь Чалик продолжает исполнение своих обязанностей до окончания срока действия служебного контракта, а затем планирует перейти на другую позицию в системе транспортного комплекса России, — говорится в сообщении.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин освободил экс-главу Росавиации Александра Нерадько от должности главы этого агентства и назначил на его место Дмитрия Ядрова. Новый председатель занимал разные должности в Государственной корпорации по организации воздушного движения в РФ, а в 2019 году перешел в Росавиацию, где координировал организацию использования воздушного движения.

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров ранее заявил, что первый зампред ВТБ Андрей Пучков был назначен на новую должность. Он стал генеральным директором АО «Объединенная судостроительная корпорация» (ОСК). Мантуров выразил надежду на то, что богатый опыт Пучкова поможет стабилизации состояния крупнейшего государственного судостроительного холдинга.