Замглавы Минцифры Дмитрия Кима освободили от должности

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Дмитрий Ким (в центре)

Заместителя главы Минцифры Дмитрия Кима освободили от должности. Об этом попросил он сам, говорится в соответствующем распоряжении на сайте официального опубликования правовых актов.

Освободить Кима Дмитрия Матвеевича от должности заместителя Министра цифрового развития и массовых коммуникаций Российской Федерации по его просьбе, — сказано в документе.

В июле освободили от должности предшественника Кима, замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максима Паршина. Задержанного по подозрению в коррупции освободили от должности по его просьбе.

В Минцифры Паршин занимался вопросами по выработке госполитики в сфере развития информационных технологий, а также вопросом создания благоприятных условий для российских IT-компаний и подготовки кадров для цифровой экономики. Кроме того, он отвечал за формирование и исполнение федерального бюджета.

Ранее полиция задержала замглавы Минцифры Максима Паршина при получении взятки в 3,5 млн рублей в московском ресторане. Как рассказал глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн, чиновник был задержан с поличным. Отмечается, что деньги Паршин мог получить за помощь в выделении грантов. Хинштейн добавил, что не сомневается в виновности замглавы Минцифры и выразил надежду, что дело не скажется на всем министерстве и его сотрудниках.