Замглавы МИД Вершинин назвал закрытым вопрос исполнения решений ЕСПЧ Замглавы МИД Вершинин: Москва считает закрытым вопрос исполнения решений ЕСПЧ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Вершинин

Москва считает закрытым вопрос исполнения решений ЕСПЧ, принятых после выхода России из Европейской конвенции по правам человека и Совета Европы в марте этого года, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. Он подтвердил, что до 1 января 2023 года Генпрокуратура России продолжит выплачивать компенсации заявителям по постановлениям ЕСПЧ, вступившим в силу до 15 марта 2022 года, тогда как решения ЕСПЧ, вступившие в силу после этой даты, исполнению не подлежат.

Полагаем, что тем самым вопрос о правомерности вынесенных ЕСПЧ после 15 марта этого года постановлений в отношении России является закрытым, — заключил он.

Ранее сообщалось, что Европейский суд по правам человека выявил нарушения со стороны государства в 94,4% из всех жалоб в отношении России за время членства в Совете Европы. По данным Института права и публичной политики, за всю историю своего существования ЕСПЧ вынес более 24 511 постановлений, из них около 13% были в отношении России.

В мае в электронной базе Госдумы появилось два законопроекта, касающихся разрыва отношений российского госаппарата с ЕСПЧ. Авторы одного из них предложили сделать альтернативой ЕСПЧ Конституционный суд России: до этого один из авторов нынешних поправок Андрей Клишас заявлял, что в очень многих случаях Конституционный суд встает на сторону заявителя и представляет собой более эффективный и действенный механизм, чем ЕСПЧ.