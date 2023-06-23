Замглавы МИД России рассказал о задачах СВО Рябков: Россия не ставит в рамках СВО других задач, кроме искомых

Фото: МО РФ

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва в рамках спецоперации на Украине не ставит иных задач, кроме искомых. В беседе с ТАСС дипломат подчеркнул, что программы обучения украинских летчиков не дадут Западу желаемых результатов.

Мы продолжим последовательно действовать в соответствии с установками, которые сформулировал президент [России Владимир Путин] и [которые] неоднократно излагались. У нас нет никаких других задач, кроме тех, которые поставлены перед СВО, — сказал он.

Рябков указал, что «самолетная коалиция» стран Запада по-прежнему ищет способы, как нанести максимальный урон России и ее силам, участвующим в спецоперации. Он подчеркнул, что западные страны ведут против Москвы гибридную войну руками Украины и ее народа.

Так называемая самолетная коалиция продолжает искать способы, как нанести нам и нашим силам, принимающим участие в СВО, максимальный урон, — заявил замглавы МИД РФ.

Ранее секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев назвал денацификацию, демилитаризацию Украины, а также обеспечение территориальной целостности и безопасности населения главными целями России в ходе СВО. Он подчеркнул, что страна достигнет всех заявленных целей, несмотря на возрастающую военную помощь Украине со стороны Запада.