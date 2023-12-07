Замглавы МИД РФ обсудил с дипломатами ОАЭ палестино-израильский конфликт

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Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов обсудил с дипломатами Объединенных Арабских Эмиратов перспективы урегулирования конфликта на Ближнем Востоке, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве. Также Богданов и руководство МИД ОАЭ Халифа Шахин Аль-Марар и Ахмед Саег на встрече в Абу-Даби подтвердили важность создания Палестинского государства в границах 1967 года.

При обмене мнениями по актуальной ближневосточной проблематике акцент был сделан на перспективах урегулирования палестино-израильского конфликта, включая необходимость скорейшего прекращения боевых действий в секторе Газа и решение проблем гуманитарного характера, — говорится в сообщении.

В Министерстве иностранных дел России сообщили, что был обсужден вопрос укрепления дружественных отношений между РФ и Эмиратами с учетом итогов визита в ОАЭ российского лидера Владимира Путина. Путин отправился с официальным визитом в Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию 6 декабря.

В честь приезда эмиратские истребители распылили в небе над Абу-Даби краски в виде российского триколора, а артиллерия дала приветственные залпы. Во время приветствия глава ОАЭ поблагодарил Путина за приезд и подчеркнул, что отношения между Абу-Даби и Москвой приняли исторический характер: за последние годы они значительно укрепились в целом ряде областей.