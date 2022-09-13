Замглавы МИД РФ Моргулов назначен послом в Пекине Путин назначил замглавы МИД РФ Игоря Моргулова послом России в КНР

Фото: Министерство иностранных дел РФ

Игорь Моргулов

На сайте официального интернет-портала правовой информации появился указ президента Российской Федерации от 13 сентября о назначении заместителя министра иностранных дел России Игоря Моргулова на должность посла России в Китайской Народной Республике. Ранее этот пост занимал Андрей Денисов.

Назначить Моргулова Игоря Владимировича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Китайской Народной Республике, — сообщается в тексте указа.

Накануне президент России назначил Мурата Зязикова новым послом РФ на Кипре, освободив от должности Станислава Осадчего.

Ранее Путин назначил Алексея Дедова новым послом РФ в Иране, освободив от этой должности Левана Джагаряна. Джагарян назначен послом России на Шри-Ланке и Мальдивах.