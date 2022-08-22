Замглавы МИД призвал не допустить военного столкновения ядерных держав Замглавы МИД Рябков: нельзя допустить эскалации, чреватой столкновением ядерных держав

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курс политики НАТО представляется рискованным. Он способен привести к эскалации вплоть до вооружённого столкновения. Такое мнение выразил в интервью газете «Известия» заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Он подчеркнул, что важно не допустить подобного развития событий.

Деструктивный курс стран НАТО на игнорирование наших красных линий <...> является в высшей степени рискованным. Очевидно, что это чревато дальнейшей эскалацией вплоть до военного столкновения ядерных держав. <...> Это необходимо предотвратить, — заявил дипломат.

Он также добавил, что одой из важнейших задач в этом случае является сохранение приверженности постулату о недопустимости любой войны между государствами, обладающими ядерным оружием. При этом Рябков напомнил условия для возможности использования ядерного оружия Россией.

Исключительно в ответ на агрессию с применением оружия массового уничтожения против нас или наших союзников либо агрессию с использованием обычных вооружений, когда под угрозу поставлено само существование государства, — сказал представитель МИД.

Также в ходе интервью Рядков сообщил о том, что в настоящее время возможность возобновления диалога с США по стратегической стабильности для Москвы совсем не очевидна. Одной из причин является агрессивная политика Вашингтона.