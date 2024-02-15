МИД РФ назвал контрпродуктивным затягивание «западников» на Южный Кавказ Замглавы МИД Галузин: вмешательство Запада в дела на Кавказе не приведет к миру

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Здание МИД РФ

Замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин заявил, что затягивание на Южный Кавказ нерегиональных сил — «западников» — контрпродуктивно. В интервью «Известиям» он напомнил, что ни в одном регионе, «куда вмешивались США и их сателлиты из Евросоюза и НАТО», стабильности и устойчивого мира не наступило.

Мы видим, что ни в одной стране и ни в одном регионе, куда бы вмешивались США и их сателлиты из Евросоюза и НАТО, стабильности и устойчивого мира не наступило. Были только разрушения государственности, хаос и дестабилизация. Примеров предостаточно — Балканы, Ирак, Ливия, Сирия, палестинские территории, оккупированные Израилем, — сообщил Галузин.

Ранее спецпредставитель НАТО на Южном Кавказе Хавьер Коломина заявил, что в Альянсе очень воодушевлены сдвигом Еревана в сторону НАТО во внешней и оборонной политике и хотят еще большей близости. До этого представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что Москва остается партнером Еревана и внесла решающий вклад в прекращение боевых действий. По ее словам, российская сторона также вносит решающий вклад для предотвращения еще более тяжкого поражения Армении.

Также Захарова заявила, что если Армения и НАТО хотят близости, то надо сначала понять, насколько это может быть безопасно и к чему приведет. Она подчеркнула, что перед сближением с Альянсом Армении необходимо проанализировать и понять, что на самом деле входит в ее национальные интересы.