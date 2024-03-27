Заместитель руководителя ФТС в суде попала на видео ТАСС: замруководителя ФТС Ягодкиной предъявили обвинение в превышении полномочий

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Елена Ягодкина

Появилось видеокадры того, как в Басманный суд Москвы доставили замруководителя Федеральной таможенной службы РФ Елену Ягодкину, сообщает ТАСС. Ей предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий.

Ягодкина обвиняется по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия), — зачитала материалы дела судья Елена Ленская.

Ягодкина обвиняется в выдаче акцизных марок двум фирмам, которые реализовали с их помощью контрафактную продукцию, сообщил следователь в суде. По данным РИА Новости, вину она не признает.

По данным РБК, Ягодкину задержали по делу о неправомерном начислении пошлин, проверяется ее причастность к коррупционным схемам. Сообщается, что речь идет о деятельности ФТС в период с 2011 по 2019 год, тогда женщина занимала должность в Главном управлении федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования таможенного органа.

Накануне силовики с обысками нагрянули на рабочее место Ягодкиной, ее задержали. Также обыски прошли и по месту жительства 48-летней подозреваемой. Ягодкина заняла пост замруководителя ФТС в сентябре 2019-го, в таможенных органах она трудится с 1997 года.

Ранее стало известно о задержании вице-мэра Тулуна в Иркутской области Елены Абрамовой, обвиняемой в мошенничестве. Известно, что в здание мэрии нагрянули силовики, там провели обыски.