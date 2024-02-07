Замдиректора ФСИН покинет пост по указу Путина Замдиректора ФСИН Гиричев освобожден от должности указом Путина

Фото: fsin.gov.ru

Алексей Гиричев

Заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний генерал-лейтенант внутренней службы Алексей Гиричев освобожден от должности. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин, документ опубликован на портале правовых актов.

Освободить генерал-лейтенанта внутренней службы Гиричева Алексея Ивановича от должности заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания, — говорится в документе.

ТАСС со ссылкой на источники сообщает, что Гиричев сам подал заявление об увольнении. По информации агентства, решение объясняется переходом чиновника на другую службу.

Гиричев занимал пост главы УФСИН по Воронежской области пять лет, с 2018 года. В марте 2023 получил должность замдиректора ФСИН.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление об отстранении от должности вице-губернатора Сергея Дрегваля. Чиновник покинул пост по собственному желанию. Блок, входивший в сферу ответственности Дрегваля, временно перешел под управление вице-губернатора Кирилла Полякова.

Дрегваль курировал деятельность комитета по тарифам, определяющего цены на коммунальные услуги и стоимость проезда в общественном транспорте. Он также курировал работу комитета по энергетике и инженерному обеспечению. Одной из его главных задач являлось снижение числа аварий на теплосетях.