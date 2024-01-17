Хинштейн рассказал, ждать ли изоляции рунета Хинштейн: Россия не станет закрываться от мира при защите своих интересов в Сети

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Россия будет защищать свои интересы в киберпространстве, но закрываться от всего мира при этом не станет, написал в Telegram-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн. Так он прокомментировал обсуждение информации о том, что Роскомнадзор планирует собирать у операторов связи сведения о геолокации IP-адресов для настройки защиты от DDoS-атак из отдельных стран.

Парламентарий отметил, что среди пользователей Сети и в СМИ преобладают две крайние точки зрения. Одни высказываются за максимальную открытость, «граничащую с анархией раннего интернета», другие — за максимальную закрытость.

Закрываться от остального мира Россия не намерена, но и защищать национальные интересы в киберпространстве государство продолжит, — заявил Хинштейн.

Он добавил, что цифровая безопасность России в последние несколько лет подвергается частым посягательствам. DDoS-атаки, по его словам, являются одной из составляющих информационной войны против РФ и ее цифровой инфраструктуры: в связи с этим принимаются вынужденные меры для защиты граждан и компаний.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о легализации деятельности «белых» хакеров в России. Авторы документа отметили, что сегодня «белым» хакерам для проверки защищенности систем российских компаний требуется получать множество разрешений. Без них хакеры рискуют быть привлеченными к ответственности за нарушения авторских прав. Принятие закона позволит специалистам заниматься тестированием программ на предмет уязвимостей без разрешения правообладателей.