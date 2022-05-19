Законопроект об объединении Пенсионного фонда и ФСС отправили на доработку

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Совет при президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства дал отрицательный отзыв на внесённый в Госдуму законопроект о создании Социального фонда России на основе Пенсионного фонда и Фонда социального страхования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление председателя комитета по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова. По его словам, меры, предлагаемые для создания фонда, выглядят неэффективными.

Совет при президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства не поддержал положения законопроекта о создании Социального фонда России на основе объединения Пенсионного фонда и Фонда социального страхования, — сказал он.

Крашенинников напомнил, что законопроект предлагает создать для такого фонда новую организационно-правовую форму — государственный внебюджетный фонд, закрепив особенности его создания и деятельности в специальном федеральном законе. Он отметил, что предполагаемая в этом случае оптимизация системы государственных внебюджетных фондов может оказаться весьма эффективной, однако в законопроекте отсутствует аргументированное обоснование новой организационно-правовой формы, а соответствующие проекты федеральных законов нуждаются в существенной доработке.

Ранее председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский отметил, что создание единого фонда пенсионного и социального страхования никак не скажется на жизни россиян, но упростит ряд управленческих структур. По его словам, новый фонд будет выполнять те же функции, которые выполняли ПФР и ФСС по отдельности, а само объединение сделает проще процесс управления за счёт сокращения аппарата и оптимизации расходов.