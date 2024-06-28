Законопроект о праве на жизнь до рождения внесут на рассмотрение в Госдуму Толстой: законопроект о праве на жизнь до рождения рассмотрят в Госдуме

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Госдума в скором времени получит на рассмотрение проект, который позволит признать право на жизнь ребенка еще до его рождения, заявил соавтор инициативы и вице-спикер нижней палаты парламента РФ Петр Толстой. Он добавил, что новые поправки поддерживают и медики, пишет «Парламентская газета».

В ближайшие дни в Госдуму будет внесена инициатива о признании права на жизнь и охрану здоровья до рождения ребенка. Это очень важно, и об этом говорят наши врачи, — уточнил Толстой.

Сейчас право на жизнь возникает у человека после рождения. Из-за этого возникает ряд юридических, финансовых и научных проблем. Например, во время операции для неродившегося младенца считается, что врач проводит манипуляции над частью тела его матери. Зампред комитета Госдумы по вопросам собственности Николай Николаев обратил внимание на то, что новая инициатива позволит повысить эффективность работы медиков и защитить здоровье матерей и детей. Авторы документа также подчеркнули, что признание права на жизнь не имеет прямой связи с запретом на аборты или вспомогательные репродуктивные технологии.

Гинеколог-репродуктолог Мария Милютина ранее отметила, что женщины часто решаются на прерывание беременности из-за отсутствия поддержки в семье. Она также добавила, что некоторые пациентки часто не уверены в своем желании.