Законопроект о многотысячных штрафах за треш-стримы приняли в первом чтении Госдума приняла в I чтении проект о штрафах до 700 тысяч рублей за треш-стримы

Фото: Государственная Дума РФ

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, предполагающий введение административных штрафов за треш-стримы. Сумма взыскания составит 700 тысяч рублей. В документе идет речь о любых незаконно распространяемых в Сети фото- и видеоматериалах с демонстрацией жестокости, сообщается на сайте Госдумы.

Нам поступает большое количество обращений граждан по этому поводу: люди требуют принять закон, который позволит эффективно бороться с таким явлением. Штрафы до 700 тыс. рублей и ужесточение уголовного законодательства отобьют желание у всех, кто хочет заработать и прославиться в интернете за счет издевательств над другими, — заявил спикер ГД Вячеслав Володин.

Документ был внесен на рассмотрение в декабре 2023 года. Сенаторы также предлагали и вовсе запретить треш-стримы. Кроме прочего, была выдвинута инициатива, согласно которой онлайн-трансляции совершения преступлений считались бы отягощающим обстоятельством.

Ранее глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков также сообщал, что организатором треш-стримов за совершение преступлений в прямом эфире ужесточат уголовное наказание. Он пояснил, что, например, за убийство будет грозить срок лишения свободы от 8 до 20 лет вместо срока от 6 до 15 лет.