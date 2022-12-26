«Закон жанра»: депутат о неугодности Собчак на российском телевидении Депутат Соловьев объяснил неугодност Собчак на телевидении изменением политики ТВ-каналов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ксения Собчак

Неугодность журналистки Ксении Собчак на российском ТВ — «закон жанра», заявил в разговоре с NEWS.ru член комитета Госдумы по культуре Сергей Соловьев. По его словам, невостребованность объясняется изменением политического курса каналов.

В настоящее время политика многих ТВ-каналов изменилась в сторону патриотической, гуманитарной и культурно-нравственной повестки, поэтому такие журналистки как Собчак, которые привыкли работать в других условиях, сейчас не востребованы. Это закон жанра, — сказал Соловьев.

Парламентарий подчеркнул, что времена меняются. По его мнению, это значит, что надо «менять мышление и помогать своему Отечеству в трудное время».

Ранее Собчак посетовала на то, что ее не зовут на телевидение почти год. Она рассказала, что это началось с того момента, как она озвучила свое отрицательное отношение к российской военной спецоперации на Украине.

Собчак долгое время вела популярные шоу на ТВ, такие как «ДОМ-2», «Последний герой», «Топ-модель по-русски», «Док-ток» вместе с Александром Гордоном, а также церемонии вручения премий.

При этом запущенный журналисткой Telegram-канал «Осторожно, новости» стал одним из самых популярных в стране. В ноябре он вошел в топ-3 по просмотрам постов, обогнав каналы в том числе государственных СМИ.