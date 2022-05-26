«Займем их ниши»: Путин о последствиях ухода иностранных компаний Путин заявил, что у россиян сохранится доступ к люксовым товарам

Президент Российской Федерации Владимир Путин / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин заявил на I Евразийском экономическом форуме, что место ушедших из России иностранных компаний займут российские фирмы, производство которых «уже подросло», сообщает ТАСС. Те же, кто захочет приобрести люксовые товары в условиях санкций, смогут это сделать благодаря поставкам «откуда угодно», хотя это обойдётся несколько дороже.

Иногда посмотришь на тех, кто уходит, — может быть, и слава богу. Мы займём их ниши, — подчеркнул Путин.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что после ребрендинга российских ресторанов «Макдоналдс», зарубежное руководство которых заявило об уходе из России, меню останется привычным, столичные власти поддержат возобновление работы сети быстрого питания, а также сохранят персонал и стандарты обслуживания. Он назвал решение о продаже франшизы верным и выразил уверенность, что рестораны скоро вновь откроются, но уже под российским брендом.