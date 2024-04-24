Захарова возмутилась молчанием Запада после смерти военкора Еремина Захарова: молчание ЮНЕСКО после гибели Еремина подрывает авторитет организации

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Захарова

Молчание ЮНЕСКО после гибели военного корреспондента «Известий» Семена Еремина в зоне проведения СВО подрывает авторитет организации, заявила в своем Telegram-канале представитель российского МИД Мария Захарова. Она назвала данный факт позором и свидетельством полной дисфункции ЮНЕСКО.

Так уже прошел день, потом наступил следующий, а оценок кровавой вакханалии киевских преступников и убийц с позиций гендиректора крупнейшей гуманитарной организации как не было, так и нет, — сказала Захарова.

Военный корреспондент «Известий» погиб от ранений, полученных в результате удара украинского FPV-дрона. Трагедия произошла в районе села Приютного на границе ДНР и Запорожской области. Мужчина попал под огонь при выполнении профессиональных обязанностей — он снимал репортаж. Первый сброс с беспилотника обошелся без последствий, но после второго военкор получил несовместимые с жизнью травмы.

Ранее испанский драматург и член ЮНЕСКО Иньиго Рамирес де Аро обрушился с критикой на международную организацию и призвал своих коллег поднять вопрос об увольнении Одре Азуле. Де Аро убежден, что в ЮНЕСКО правит кумовство и высокомерие, а сотрудники организации боятся выражать свое мнение при руководстве из-за страха увольнения. Сам де Аро, в свою очередь, заявил, что покидает организацию.