Захарова высмеяла присланную ей из швейцарского отеля анкету

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мария Захарова

Представитель МИД России Мария Захарова высмеяла анкету, присланную ей из отеля в швейцарской Лозанне. В своем Telegram-канале она прикрепила скриншоты анкеты, в которой предлагалось указать пол для получения массажных услуг. Дипломата рассмешили варианты выбора в графе «пол», где помимо мужского и женского можно сделать выбор из множества других.

Прислали из Лозанны. Для того, чтобы сделать массаж в отеле, надо заполнить интересную анкету. Мне понравились опции «наполовину мужчина» и «наполовину женщина». Кентавр и русалка, что ли? — сыронизировала Захарова.

В июле президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому в стране запрещается проведение операций по смене пола. Речь идет не только о медицинском вмешательстве, но также о применении соответствующих препаратов. Запрет не касается лишь тех случаев, когда вмешательство необходимо для лечения врожденных аномалий, генетических и эндокринных заболеваний, связанных с нарушением формирования половых органов у детей.

Ранее Международная шахматная федерация (FIDE) запретила трансгендерам, сменившим пол с мужского на женский, участвовать в официальных женских турнирах. В сообщении, опубликованном на сайте федерации, сказано, что мера носит временный характер.