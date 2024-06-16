Захарову обеспокоило бесправное положение украинских детей в Нидерландах

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Захарова

Украинские дети в Нидерландах находятся в абсолютно бесправном положении, и никто не может гарантировать, что они не станут товаром или игрушкой для «богатых голландских бюргеров», написала в Telegram-канале представитель МИД РФ Мария Захарова. Она напомнила, что в стране введен полный запрет на иностранное усыновление, однако в этом деле там процветает «адская коррупция».

Cейчас в Голландии находится около 30 тысяч детей с Украины. Может ли хоть кто-то гарантировать, что ни один ребенок не станет товаром <...> для богатых голландских бюргеров? Ведь украинские дети уже находятся на территории Голландии и, по сути, абсолютно бесправны. Чего стоит система социальной адаптации в Амстердаме, Утрехте и Гааге, мы уже поняли, — написала Захарова.

Дипломат отметила, что на протяжении нескольких лет в Нидерландах вскрывались преступные схемы, в рамках которых шла самая настоящая торговля детьми. По ее словам, малыши из Бангладеш, Индонезии и Шри-Ланки просто становились товаром для коренных жителей.

Ранее вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова заявила, что вывезенные за рубеж украинские дети могут находиться почти в 13 странах мира. Она отметила, что правоохранительные органы ряда государств находят на своей территории детей, которых считали якобы похищенными Россией.