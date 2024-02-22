Захарова жестко ответила на хамство Байдена в адрес Путина Захарова переадресовала сыну Байдена его высказывание о Путине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мария Захарова

Президенту США Джо Байдену, который негативно высказался о российском коллеге Владимире Путине, следует вспомнить, что его цитата в Штатах ассоциируется с его же сыном Хантером, написала представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале. Заявление главы Белого дома ранее прозвучало в контексте возможного ядерного конфликта.

Пусть постарается вспомнить, что лучше всего оно ассоциируется у американцев с его собственным отпрыском Хантером Байденом, — заявила Захарова.

Ранее Байден сделал грубое высказывание в адрес российского коллеги в ходе закрытого предвыборного мероприятия в Сан-Франциско. При этом зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, комментируя оскорбление главы Белого дома в адрес Путина, что Байден представляет угрозу человечеству. Он отметил, что президент США является впавшим в маразм бесполезным стариком.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь отмечал, что ругательные выражения американского лидера в отношении коллеги унижают Вашингтон. Он добавил, что российский лидер никогда не опускался до такого уровня.