Захарова: зерновая сделка может стать очередным мухлежом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Продление зерновой сделки может оказаться очередным мухлежом Запада и в этом случае Москва не будет в ней участвовать, заявила в эфире телеканала «Россия 1» представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, российская сторона согласна выполнять свои обязательства по сделке только при условии, что это будут делать и другие ее стороны.

Если это очередной мухлеж, если это очередная попытка вытащить то, что нужно им, а все остальное забыть, и мы видели эти примеры даже по продовольственной сделке, то извините, — сказала Захарова.

Она добавила, что РФ всегда выполняет свои обязательства во всех договоренностях и будет так поступать и впредь.

Ранее в МИД РФ заявили, что Запад хоронит зерновую сделку, саботируя выполнение российской части пакета, а предназначенное для беднейших стран зерно перенаправляется в Европу. В ведомстве призвали Запад прекратить «разыгрывать продовольственную карту» и чинить препятствия российскому сельхозэкспорту.

Зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров допустил, что зерновая сделка может прекратить свое существование, если Запад не изменит свою позицию насчет России. Он отметил, что у западных стран вошло в привычку обманывать Москву, поэтому если российская сторона не получит четких гарантий выполнения ее условий, сделку продолжать нет смысла.