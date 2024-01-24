Захарова: Зеленский ведет Украину к страшному, но закономерному финалу Захарова заявила о риске страшного и закономерного финала для «Проекта Украина»

Фото: МИД РФ

Мария Захарова

Президент Украины Владимир Зеленский рискует привести страну к страшному финалу, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале. Она сравнила лидера государства с кровавым наркобароном, который губит собственных людей. По ее словам, предложенную ему роль украинский президент исполняет очень качественно.

Какой страшный, но столь закономерный финал у этого американского триллера под названием «Проект Украина». <...> Классические американские фильмы про наркобаронов заканчивались кадрами с горами кокаина и хаотичной стрельбой, в результате которой в кровавой бойне гибнут свои же. Зеленский исполняет эту роль качественно, как будто отрабатывая подаренную Шоном Пенном (американский актер и режиссер. — NEWS.ru) статуэтку Оскара, — написала Захарова.

Таким образом дипломат прокомментировала крушение военного самолета Ил-76, перевозившего украинских пленных, под Белгородом. Министерство обороны ранее подтвердило, что борт был сбит Вооруженными силами Украины при помощи зенитного ракетного комплекса. Бойцов перевозили для обмена пленными, который должен был состояться 24 января на границе двух стран.