В МИД РФ заявили о беспрецедентно низком уровне отношений с Францией и ФРГ Захарова: отношения России, Франции и Германии находятся на низком уровне

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Мария Захарова

Отношения России с Францией и Германией находятся на беспрецедентно низком уровне, рассказала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. По ее словам, которые приводит РИА Новости, в Париже и Берлине отказались от «объемного багажа» двустороннего сотрудничества, накопленного несколькими поколениями политиков и дипломатов.

[Обе страны] оставили на задворках истории объемный багаж масштабного взаимовыгодного двустороннего сотрудничества, накопленный несколькими поколениями, — заявила она.

По мнению Захаровой, никакие факторы уже не могут повлиять на отношения между государствами в худшую сторону, так как они уже достигли крайне низкого уровня. При этом она подчеркнула, что ухудшение отношений с Францией и Германией — это не выбор России. Париж и Берлин сами несут ответственность за произошедшее, так как они поставляют вооружения и обучают военнослужащих украинской армии, отметила она.

Захарова ранее отреагировала на слухи о ведущихся между Индией и Германией тайных переговорах по закупке снарядов и других боеприпасов для нужд украинских вооруженных сил. По ее мнению, эти сообщения — информационный вброс, не заслуживающий внимания. Это обусловлено тем, что между Россией и Индией сформировались проверенные временем узы дружбы, отметила она.