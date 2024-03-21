Захарова заявила об агрессивных попытках Запада разорвать единство РФ и СНГ Захарова: Запад пытается разорвать единство РФ и СНГ агрессивными инфокампаниями

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Мария Захарова

Запад пытается разорвать единство России с соседними странами агрессивными информационными кампаниями, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на заседании в Совете Федерации, посвященном задачам информационного влияния на постсоветском пространстве. По ее словам, которые приводит ТАСС, такие действия приводят к трагическим последствиям для стран СНГ.

Объективно сформировавшуюся общность, близость, во многом единство пытаются разорвать на Западе агрессивными информационными кампаниями против России и наших соседей, — сказала дипломат.

Захарова отметила, что влияние Запада для этих стран фатально, приведя в пример Украину. Она призвала обеспечить максимальное взаимодействие по укреплению и защите общего информационного пространства.

Выступая на том же заседании, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что постсоветское пространство является зоной повышенной конкуренции. По его словам, страны Запада максимально заинтересованы в том, чтобы развернуть соседей против России.

Ранее представитель МИД заявила, что задачей-максимум НАТО на данный момент является открытие второго фронта против России в Закавказье. По ее словам, достигнутые при посредничестве Москвы договоры работают для Запада как красная тряпка. Она указала, что Россия прокладывает дорогу к миру, основанном на взаимоуважении.