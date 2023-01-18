Захарова заявила о врожденном уродстве Шольца

Фото: Boris Roessler/dpa/Global Look Press

Олаф Шольц

Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала заявление канцлера Германии Олафа Шольца о том, что Россия должна потерпеть поражение в конфликте с Украиной, врожденным уродством. Во время выступления на ВЭФ в Давосе Шольц также сообщил, что Берлин продолжит поддерживать Киев, пока это необходимо.

«Россия должна проиграть» (цитата Шольца. — NEWS.ru). Врожденное уродство Шольца, — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Ранее канцлер Германии заявил, что Берлин всеми возможными способами поддерживает Киев, при этом стремясь не допустить прямого столкновения России и НАТО. Он подчеркнул, что ведет переговоры с союзниками о возможной передаче Украине тяжелых танков Leopard.

До этого президент США Джо Байден и Шольц провели телефонный разговор. Главной темой беседы стала помощь Киеву. Кроме того, стороны осудили действия России на Украине.

Зарубежные СМИ писали, что позиция канцлера ФРГ в вопросе поставок танков Leopard украинской стороне зависит от Вашингтона. В частности, 9 января на региональном предвыборном митинге в Берлине Шольц подчеркнул важность обсуждения вооружений с президентом США.