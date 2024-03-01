«Идет полный ходом»: Захарова обвинила Запад в войне против русских Захарова: гибридная война против российского народа идет полным ходом

Развязанная Западом против русского народа гибридная война идет полный ходом, заявила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Так она прокомментировала аудиозапись с разговором высокопоставленных офицеров Минобороны ФРГ об атаке на Крымский мост. Также дипломат привела фрагмент расшифровки записи, посвященный планируемому удару.

Гибридная война против российского народа, развязанная Западом, идет полный ходом, — написала Захарова.

Утром 1 марта главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян сообщила о появившейся у нее записи, где «высокопоставленные офицеры бундесвера» обсуждают удары по Крымскому мосту. По ее словам, аудио длится 40 минут, на нем немецкие военные упоминают коллег из США и Британии, как давно участвующих в конфликте на Украине.

Позже журналистка опубликовала расшифровку этого разговора во «ВКонтакте». По ее словам, разговор состоялся 19 февраля. Из текста следует, что немецкие военные обсуждали возможное использование ракет Taurus для удара. Саму запись она обещала опубликовать позже.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не получили в распоряжение запись. Однако, по его словам, обязательно ознакомятся с ней.