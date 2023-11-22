Захарова заявила о стремлении РФ воссоединить украинских детей с их семьями

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мария Захарова

Россия никогда не препятствовала воссоединению украинских детей с их семьями и намерена дальше придерживаться такой политики, заявила представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Она подчеркнула, что Москва сформировала рабочий механизм по воссоединению детей с объявившимися родителями и кровными родственниками.

Никаких препятствий к этому никогда не было, нет и, разумеется, не будет. РФ четко и последовательно следует данной позиции, — заявила Захарова на брифинге для журналистов.

По словам дипломата, сформированный механизм, направленный на воссоединение украинских детей с их семьями, продемонстрировал высокую эффективность и прозрачность. Он позволяет применять индивидуальный подход в каждом конкретном случае.

Как сообщалось ранее, Россия помогла вывезенному из Мариуполя подростку воссоединиться с сестрой с Украины. По словам уполномоченного по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой, Богдан Ермохин был обнаружен безнадзорным военнослужащими Вооруженных сил РФ. Он был устроен под опеку в российскую семью по собственному согласию. Со своей сестрой подросток встретился в Минске, он намерен вернуться вместе с ней на Украину.