Захарова заявила о попытках помешать России подготовиться к встрече ОБСЕ

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Мария Захарова

Российской стороне «чинились всяческие козни» на этапе подготовке к встрече министров иностранных дел стран ОБСЕ, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik. По ее словам, именно такие ситуации довели Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе до экзистенциального кризиса, с которым она столкнулась в последние годы своей деятельности.

При подготовке к участию всех стран в Совете министров иностранных дел ОБСЕ российской стороне чинились всяческие козни, такая была внутренняя интрига среди западных стран, часть из которых уже понимает, что довели ситуацию в ОБСЕ до экзистенциального кризиса этой структуры, а другая часть продолжает давить на педаль абсолютно русофобского угара, — рассказала Захарова.

Представитель российского внешнеполитического ведомства подчеркнула, что Москва намерена сообщить все подробности об организации встречи позже. Перед публикацией отчета необходимо собрать все детали, решения и обстоятельства, уточнила она.

Встреча министров иностранных дел стран — членов ОБСЕ пройдет в Скопье (Северная Македония) 30 ноября. Ожидается, что все мероприятия завершатся уже 1 декабря. Россию будет представлять глава МИД РФ Сергей Лавров. Как сообщалось ранее, страны Балтии объявили бойкот встрече членов ОБСЕ из-за приглашения российского министра.