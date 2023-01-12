Захарова заявила о несогласии с оценками Турции по мирному плану Зеленского

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Мария Захарова

Россия не согласна с позицией Турции, которая поддержала «мирный план» президента Украины Владимира Зеленского, сообщила представитель российского МИД Мария Захарова в брифинге. Она отметила, что российские власти не раз говорили, что предложенный Зеленским мирный план неприемлем.

Нам хорошо известна оценка Турции так называемого мирного плана Зеленского, мы не можем с ней согласиться. Поддержка Анкарой этой затеи киевского режима вряд ли будет способствовать поиску оптимальных путей достижения мира на Украине, — сказала она.

10 января глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что страна поддерживает предложенный Киевом план по восстановлению мира на Украине. Он отметил, что необходимо как можно скорее добиться перехода к мирным переговорам

Свое видение возобновления мира на Украине Зеленский озвучил на саммите G20 в ноябре прошлого года. Предложенный им план предусматривает: радиационную и ядерную безопасность, продовольственную и энергетическую безопасность, освобождение всех пленных, восстановление территориальной целостности Украины, «вывод российских войск» и прекращение боевых действий, «возвращение справедливости», противодействие экоциду, недопущение эскалации, фиксацию «окончания войны».